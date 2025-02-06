ماذا يحدث فى جسمك عند تناول اللبن الرائب على معدة فارغة

كتبت فاطمة ياسر

يعتبر اللبن الرائب مصدرًا طبيعيًا للبروبيوتيك، وهي بكتيريا حية تعمل على تعزيز صحة الأمعاء من خلال تحسين الهضم وموازنة البكتيريا المعوية، وذلك وفقا لموقع healthshot.

يعتبر اللبن الرائب مهما خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل الحموضة أو الارتجاع الحمضي، فهو يساعد لأنه يحتوي على البروبيوتيك الذي يذهب مباشرة إلى الأمعاء الغليظة، فيعتبر أيضا من المواد الغذائية الأساسية الشائعة في جميع أنحاء العالم نظرًا لطعمه الغني وفوائده الصحية العديدة.

بخلاف غناه بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن، فهو له دور في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة وتوفير العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين.

إن تناول اللبن الرائب على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تحضير الجهاز الهضمي لليوم من خلال توفير البكتيريا المفيدة،. كما تعمل البروبيوتيك على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتقليل الانتفاخ ودعم حركات الأمعاء المنتظمة.

كما أنه مصدر جيد للعناصر الغذائية – فتناول اللبن الرائب في الصباح الباكر يضمن الحصول على إمداد سريع من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامينات ب، وتوفر هذه العناصر الغذائية الطاقة وتدعم صحة العظام وإصلاح العضلات.

يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ، وخاصة خلال الطقس الحار، كما أن خصائصه المبردة الطبيعية يمكن أن تقلل من حرارة الجسم وتمنع الجفاف.

الآثار الجانبية لتناول اللبن الرائب علي معدة فارغة



تناول اللبن الرائب على معدة فارغة له آثار جانبية محتملة،ومنها:

-خطر الحموضة

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي تناول اللبن الرائب على معدة فارغة إلى "زيادة الحموضة، هذا ينطبق بشكل خاص على الأفراد الذين يعانون من حساسية المعدة أو المعرضين لارتجاع الحمض. قد يؤدي حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب، مع معدة فارغة، إلى الشعور بعدم الراحة أو الانتفاخ.

-التفاعل مع حمض المعدة

عند تناوله على معدة فارغة، يمكن للبيئة الحمضية في المعدة أن تقتل بعض البكتيريا المفيدة في اللبن الرائب، مما يقلل من فوائده الحيوية. وللتغلب على هذا، قد يكون تناول اللبن الرائب مع الكربوهيدرات مثل الشوفان أو الفاكهة خيارًا أفضل.

-غير مثالي للأشخاص الذين يعانون من حساسية البرد

اللبن الرائب مبرد بشكل طبيعي وقد لا يكون مناسبًا للأشخاص المعرضين لمشاكل الجهاز التنفسي أو نزلات البرد أو مشاكل الجيوب الأنفية، خاصة عند تناوله في وقت مبكر على معدة فارغة.

أفضل الممارسات لتناول اللبن الرائب



يوصي بدمج اللبن الرائب مع الفواكه أو المكسرات أو الحبوب الكاملة مثل الشوفان يقلل هذا المزيج من خطر الحموضة ويعزز القيمة الغذائية .

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