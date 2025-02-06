رئيس "مياه القليوبية": رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء حالة الجو.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة، ونشر معدات شفط مياه الأمطار، وذلك تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية حادة، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وشدد "مجاهد" على ضرورة تواجد كافة العناصر المعنية بغرف العمليات على مدار 24 ساعة، لمتابعة الأوضاع في الشوارع والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها.

كما وجه بإجراء حصر شامل للأماكن التي تتراكم بها المياه بانتظام، مع التأكد من تمركز سيارات الشفط والمعدات اللازمة في الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لضمان سرعة التدخل في حالة حدوث أي طارئ.



انتشار معدات شركة مياه القليوبةي بالشوارع



أمام محافظة القليوبية



سيارات شفط مياه الامطار تنتشر بالقليوبية



جانب من تمركز السيارات