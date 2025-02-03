مياه القليوبية تنظم قوافل توعوية لنشر الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه

القليوبية إبراهيم سالم

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عددًا من القوافل التوعوية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر، وفي إطار جهود شركة لنشر الوعي المائي بين المواطنين.

وأوضحت الشركة، أنه تتضمن القوافل أنشطة تفاعلية مع المواطنين، تشمل ندوات توعوية، وعروضًا توضيحية حول كيفية ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية توضح السلوكيات الصحيحة لاستخدام المياه، كما تم خلال القوافل تقديم خدمات فحص جودة المياه، والرد على استفسارات المواطنين بشأن خدمات الشركة، والعمل على حل أي مشكلات تواجههم.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للتوعية بأهمية المياه، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، داعيةً جميع المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على الموارد المائية، بما يضمن استمرار توفير مياه نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

وتستمر الشركة في تنظيم هذه القوافل بانتظام، لتغطية جميع المناطق بالمحافظة، وتعزيز الوعي البيئي والمجتمعي حول أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.



المشاركة بالقوافل الطبية



قوافل التوعية لمياه القليوبية