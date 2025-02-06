جنايات الكويت ترفض إخلاء سبيل فجر السعيد لاتهامها بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل

إيمان حنا

رفضت محكمة الجنايات بدولة الكويت إخلاء سبيل الإعلامية فجر السعيد، فى الدعوى المتهمة فيها، وحجزت القضية للحكم الخميس المقبل. وفق "الأنباء الكويتية".

من جانبها، أنكرت السعيد الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع معها، قائلة إنها ذكرت فقط أنها ستزور إسرائيل بعدما تطبع الكويت معها.

كانت وزارة الداخلية الكويتية قد حركت شكوى ضد السعيد اتهمتها فيها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، وبإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم الكويت التطبيع مع الكياني الإسرائيلي.

ومن جهة ثانية، حجزت محكمة الجنايات الكويتية الدعوى الثانية المتهم فيها النائب السابق أنور الفكر بالإساءة إلى السلطات، للحكم في الثالث عشر من شهر فبراير الجاري.

ورفضت المحكمة طلب إخلاء سبيل الفكر، بعدما قررت خلال الجلسة السابقة إلقاء القبض عليه خلال حضوره لها، وبذلك يستمر حبسه لحين موعد صدور الحكم الخميس المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بالدعوى الأولى بإلغاء حكم محكمة الجنايات بحبس الفكر لمدة 3 سنوات، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهم تتعلق بالتدخل في صلاحيات الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء.