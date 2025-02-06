جامعة المنوفية تنظم قافلتين طبية وبيطرية بقريتى اشليم بقويسنا وعزبة راتب بطوخ

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية، قوافل طبية وبيطرية مجانية بقريتى اشليم بقويسنا، وعزبة راتب بطوخ طنبشا تحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع إدارة شئون المرأة ووحدتى تكافؤ الفرص والسكان وحماية الطفل، مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الصحة بالمنوفية، شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، وبمشاركة كلية الصيدلة، وكلية الطب البيطرى بجامعة المنوفية الأهلية ومديرية الطب البيطرى بالمنوفية وإدارة مركز بركة السبع و الأطباء البيطريين بالوحدة، نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد، أن جامعة المنوفية تحرص على المساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل إطلاق المزيد من القوافل للقرى الاكثر احتياجابالمحافظةوذلك فى إطار المبادرات الرئاسية (حياة كريمة)، مبادرة( بداية ) تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتخفيفًا عن كأهل المواطن والنهوض بالمستوى المعيشى للأسرة المصرية وتنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الجامعة تقدم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وتعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالقرى وتقديم التوعية اللازمة لزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطنى مضيفًا أن القافلة الطبية ضمت كوادر طبية متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليتى الطب والطب البيطرى، وطلاب الكليتين.

وأشار الدكتور صبحى شرف، أن قطاع خدمة المجتمع أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بتوفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع، والمشاركة الإيجابية فى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين فى مجالات متعددة فى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى و التنموى الخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.

هذا وقد قامت القافلة الطبية بالكشف على كبير من الحالات المرضية وصل إلى 579 حالة منهم 85 حالة جلدية، 98 باطنة، 96 أطفال، 75 رمد، 77 صدر، 93 عظام، فضلا عن القيام بتحويل الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لمستشفى الجامعة.

وقامت القافلة البيطرية بالكشف على عدد كبير ومتنوع من الثروة الحيوانية بالقرية وبلغ عدد المستفيدين منها 900 حالة، منهم 800 حالة طيور، تم فحص الباطنة لعدد ٤٠ حالة كما تم عمل السونار لعدد(50) حالة من الحيوانات وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية المسببة للأمراض مجانًا.

وأشرف على القوافل الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، الدكتور صابر الفيومى عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور عاطف عبد الجليل مدير برنامج الطب البيطرى بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة.

وشارك فى أعمال القافلة الدكتورة رانيا عزمى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضورالدكتور السيد جليلة وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية. والدكتور محمد الشاطبى مدير المركز العلمى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بالقاهرة وباحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بكفر الشيخ، ودكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور صبرى الفخرانى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، بمشاركة عدد كبير من الطلاب وذلك لإكسابهم المهارات والتدريب العملى تحقيقًا لرسالة الكليتين.