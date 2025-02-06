اليوم السابع
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تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائى بمدارس البحيرة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 06 فبراير 2025 12:29 م
تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائى بمدارس البحيرة.. اعرف التفاصيل طلاب
البحيرة - ناصر جودة

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وافق يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على المقترح المقدم من إدارة التعليم الابتدائي بتخفيض سن القبول في الصف الأول الابتدائي إلي خمس سنوات و9 شهور، وفتح مرحلة ثانية في المدارس التي تقل فيها الكثافة في فصولها عن 40 طالبا.

 

جاء ذلك بعد موافقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واستكمال الإحصاء الاستقراري وتبين أن بعض المدارس لايزال بها أماكن شاغرة.

 

ووفقا لهذا القرار يجرى القبول من المناطق التي تخدمها المدارس الشاغرة لاستكمال الكثافة بها 40 تلميذًا، ولا يزيد عن ذلك، ودون أن يترتب على القرار زيادة في كثافة الفصول القائمة أو إنشاء فصول جديدة، ودون زيادة أعباء على ميزانية الدولة.

 







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