تحرير 54 محضرا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية، والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تضمن التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة "د.سماح أحمد جاد" الإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة على 51 منشأة غذائية ببني سويف وناصر، أسفرت عن تحرير 54 محضراً لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 105كجم مصنعات لحوم ومثلجات تالفة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على 30 كجم مصنعات لحوم و45 زجاجة مياه غازية منتهية صلاحيته، فيما تم رصد 2 منشأة تُدار بدون ترخيص وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم

شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشو الأغذية بمركزي بني سويف والواسطى.