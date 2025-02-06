انتهاء إجازة نصف العام اليوم لطلبة المدارس وبدء الترم الثانى 2025 السبت

محمود طه حسين

تنتهى اليوم الخميس إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والمدارس المصرية اليابانية على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسى الثانى بداية من السبت 8 فبراير الجارى.

وطالبت المديريات المدارس بالتواصل مع أولياء الأمور وتعزيز قنوات التواصل مع أولياء الأمور لإطلاعهم على مستجدات العملية التعليمية ومتابعة أداء أبنائهم بشكل مستمر، والالتزام بخطط توزيع المناهج والجدول الزمنى المحدد لها، لضمان تغطية جميع الموضوعات المقررة بالفصل الدراسى الثانى بحيث يتم شرح الموضوعات الدراسية للطلاب مع تطبيق أعمال التقييمات والواجبات المنزلية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة استلام وتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب.



وشددت المديريات على أهمية المتابعة اليومية المستمرة بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أهمية قيام المدارس بتحصيل القسط الثانى من المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات للعام الدراسى الحالى 2024،2025، مؤكدة أن القسط الأول تم تحصيله مع بداية الترم الأول أما باقى المصروفات يتم تحصيلها مع بداية الفصل الدراسى الثانى.