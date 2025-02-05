قيمة القسط الثانى للمصروفات الدراسية للعام 2025 وموعد سداده

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على سداد القسط الثانى من المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025 مع انطلاق الترم الثانى الأسبوع المقبل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وقيمته كالتالى:
ـ من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا تم سدادهم في الترم الأول.
ـ القسط الثانى 68 جنيها يتم سدادهم الشهر الحالي.
ـ الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 42 جنيها.
ـ الصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 115 جنيها.
ـ الصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 112 جنيها.
ـ الصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 42 جنيها.
ـ باقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا.
ـ القسط الثانى 42 جنيها
ويبدأ طلاب المدارس الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بداية من السبت 8 فبراير الجارى.