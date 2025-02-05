وزارة التعليم: تنفيذ برامج لتوعية الطلاب من الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، لتوجيه موجهي عموم التربية الاجتماعية - الصحافة والإعلام - التربية المسرحية بتنفيذ برامج وأنشطة تتناول توعية الطلاب بمخاطر الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار مواجهة الظواهر الاجتماعية والمشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي ، وحفاظاً على الطلاب مما يتعرضون له من أخطار وتحديات ناتجة عن الاستخدام السيئ والمفرط للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تنفيذ برامج التوعية كالتالى:

- تخصيص فقرة أسبوعية في البرنامج الإذاعي لتوعية الطلاب بأخطار الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي .

- إطلاق مسابقات تتناول الوقاية والتوعية من مخاطر الأنترنت وفقا للتالي:

- مقالات توعية تركز على الأضرار المختلفة لاستخدام الأجهزة الذكية بشكل مفرط مما يؤدي إلى التأثير على الصحة النفسية وزيادة العزلة الاجتماعية.

- تنفيذ تقارير وحوارات صحفية مع متخصصين أطباء - معلمين - أولياء أمور ) أو طلاب آخرين للتحدث عن تجاربهم الشخصية وتأثير الأجهزة الذكية على حياتهم .

- تنفيذ إعلانات توعوية مثل تصميم ملصقات أو إعلانات قصيرة تناقش الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية بشكل أمن وآليات الحماية الشخصية والحماية الجسدية.

في مجال التربية المسرحية

- تنفيذ عروض مسرحية قصيرة تعكس حياة شخصيات تعتمد على الأجهزة الذكية بشكل مفرط وتوضح كيف تؤثر على حياتهم الاجتماعية أو الدراسية والحماية الجسدية.

- عرض مشاهد تظهر الطلاب في مواقف يتأثرون فيها باستخدام الأجهزة الذكية مثل التأثير على علاقاتهم مع الآخرين أو تدهور مستواهم الدراسي أو تؤدى إلى خدش حياتهم .

- تنفيذ عروض مونو دراما من خلال الإذاعة المدرسية تركز على توعية الطلاب من مخاطر هذه الظاهرة وكيفية التغلب عليها .

- تقديم حوار مسرحي بين الشخصيات التي تمثل الأجيال المختلفة مثل الجيل القديم مقابل الجبل الحالي حول تأثير هذه الأجهزة الذكية على حياتهم مما يساعد على بناء وعى جماعي ومجتمعي.