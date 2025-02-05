اليوم السابع
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وزارة التعليم: تنفيذ برامج لتوعية الطلاب من الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية

الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:41 ص
وزارة التعليم: تنفيذ برامج لتوعية الطلاب من الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية، لتوجيه موجهي عموم التربية الاجتماعية - الصحافة والإعلام - التربية المسرحية بتنفيذ برامج وأنشطة تتناول توعية الطلاب بمخاطر الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار مواجهة الظواهر الاجتماعية والمشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي ، وحفاظاً على الطلاب مما يتعرضون له من أخطار وتحديات ناتجة عن الاستخدام السيئ والمفرط للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تنفيذ برامج التوعية كالتالى:

- تخصيص فقرة أسبوعية في البرنامج الإذاعي لتوعية الطلاب بأخطار الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي .

- إطلاق مسابقات تتناول الوقاية والتوعية من مخاطر الأنترنت وفقا للتالي:

- مقالات توعية تركز على الأضرار المختلفة لاستخدام الأجهزة الذكية بشكل مفرط مما يؤدي إلى التأثير على الصحة النفسية وزيادة العزلة الاجتماعية.

- تنفيذ تقارير وحوارات صحفية مع متخصصين  أطباء - معلمين - أولياء أمور ) أو طلاب آخرين للتحدث عن تجاربهم الشخصية وتأثير الأجهزة الذكية على حياتهم .

- تنفيذ إعلانات توعوية مثل تصميم ملصقات أو إعلانات قصيرة تناقش الاستخدام الأمثل للأجهزة الذكية بشكل أمن وآليات الحماية الشخصية والحماية الجسدية.

في مجال التربية المسرحية
- تنفيذ عروض مسرحية قصيرة تعكس حياة شخصيات تعتمد على الأجهزة الذكية بشكل مفرط وتوضح كيف تؤثر على حياتهم الاجتماعية أو الدراسية والحماية الجسدية.

- عرض مشاهد تظهر الطلاب في مواقف يتأثرون فيها باستخدام الأجهزة الذكية مثل التأثير على علاقاتهم مع الآخرين أو تدهور مستواهم الدراسي أو تؤدى إلى خدش حياتهم .

- تنفيذ عروض مونو دراما من خلال الإذاعة المدرسية تركز على توعية الطلاب من مخاطر هذه الظاهرة وكيفية التغلب عليها .

- تقديم حوار مسرحي بين الشخصيات التي تمثل الأجيال المختلفة مثل الجيل القديم مقابل الجبل الحالي حول تأثير هذه الأجهزة الذكية على حياتهم مما يساعد على بناء وعى جماعي ومجتمعي.

 







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وزارة التربية والتعليم

تنفيذ برامج توعية ضد الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية

توعية الطلاب من الاستخدام السيئ للأجهزة

اخبا رمصر

وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج توعية ضد الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية توعية الطلاب من الاستخدام السيئ للأجهزة اخبا رمصر



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