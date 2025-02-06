اليوم السابع
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الدراسة السبت.. المدارس تستعد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025

الخميس، 06 فبراير 2025 10:00 ص
الدراسة السبت.. المدارس تستعد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2025 طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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انتهت المدارس من التجهيز لاستقبال الطلاب السبت المقبل 8 فبراير الجارى فى أول يوم من بدء الدراسة بـ الفصل الدراسي الثاني 2025، حيث تعمل عدد من المديريات التعليمية السبت، فيما تنتظم باقى المحافظات فى الدراسة الأحد 9 فبراير 2025،

وشملت الاستعدادات فرش الفصول الدراسية للطلاب وإعداد جداول الحصص الدراسية والإشراف اليومى إضافة إلى استلام الكتب المدرسية للطلاب

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد تقييمات الشهور لصفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن اختبار الشهر الأول يبدأ فى مارس 2025 خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس المقبل، أما الاختبار الشهر الثانى لصفوف النقل سيكون فى شهر إبريل 2025 من 22 حتى 30 أبريل 2025

 







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وزارة التربية والتعليم

بدء الفصل الدراسي الثاني

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025



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