المديريات التعليمية: استمرار المعلمين بالحصة بالفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية استمرار الاستعانة بمعلمى الحصة بالفصل الدراسي الثاني فى إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسد العجز فى معلمى المواد الدراسية الأساسية بالمدارس، تحقيقا لاستقرار العملية التعليمية، مشددة على أهمية الاستعانة بالمعلمين لتحقيق الانضباط فى الدراسة على غرار ما حدث بالفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الوزارة أنه يعد المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ 469 ألف و860 معلم، خاصة بعد استحداث فصول جديدة بلغت أكثر من 98 ألف فصل دراسى.

وعملت الوزارة على سد العجز من المعلمين بالفصل الدراسي الأول بنسبة تجاوزت 90%، حيث إن كافة المدارس على مستوى الجمهورية بها معلمو مواد أساسية وتمثلت الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين في استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.