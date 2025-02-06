اليوم السابع
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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا 2025.. بعد قليل

الخميس، 06 فبراير 2025 01:00 م
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا 2025.. بعد قليل طلاب الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
قنا صابر سعيد

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انتهت أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية بقنا بعد الرصد والتصحيح للمواد الدراسية.

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ قنا اضغط هنا..

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس، بعد قليل، عقب اعتمادها من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

كانت قد أوضحت مديرية التربية والتعليم، أن لجان كنترول الشهادة الإعدادية أنهت أعمالها لتصحيح المواد الدراسية.

وحددت المديرية طرق الاستعلام عن  نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا، ويمكن الحصول عليها عن طريق التوجه إلى المدرسة، أو عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

 







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