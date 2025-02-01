موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة قنا

قنا صابر سعيد

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا هذا العام، وذلك عقب ظهورها في عدد من المحافظات بعد اعتمادها.

وأوضح مصدر بـ"تعليم قنا"، أن لجان كنترول الشهادة الإعدادية تواصل أعمالها تصحيح المواد الدراسية وذلك للإعلان عن نتيجة الإعدادية بقنا فور أعمال الانتهاء.

وتتم أعمال التصحيح أولا بأول مع الرصد والمراجعة للدرجات لسرعة إعلان النتيجة للطلاب، ومن المتوقع إعلانها خلال أيام بعد اعتمادها من قبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وكانت قد أوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا، أن الامتحانات سارت في انضباط وهدوء وسط تعاون مؤسسات الدولة وإجراءات أمنية وتنظيمية والالتزام بمواصفات أسئلة الامتحان وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم باستخدام التابلت في غالبية اللجان.