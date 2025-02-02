اليوم السابع
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بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا 2025

الأحد، 02 فبراير 2025 11:36 ص
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا 2025 صورة أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تواصل أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بقنا الرصد والتصحيح للمواد الدراسية، وذلك للإعلان عنها فور الاعتماد.

وينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها من قبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال أيام.

وكانت قد أوضحت مديرية التربية والتعليم، أن لجان كنترول الشهادة الإعدادية تواصل أعمالها تصحيح المواد الدراسية، وتتم أعمال التصحيح أولا بأول.

وحددت المديرية طرق الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا، يمكن الحصول عليها عن طريق التوجه إلى المدرسة، أو عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

 

 







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