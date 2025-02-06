احذر.. 7 مخالفات بقانون المرور تعرضك للحبس والغرامة

كتب محمد عبد الرازق

حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، 7 مخالفات تعرضك للحبس و الغرامة حال ارتكابها، حيث نصت المادة 75 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

2- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو طلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

4- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.

5- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب الفعل ذاتة مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.