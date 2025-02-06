أستاذ باطنة: توجد بعض الأدوية للسكر تؤخذ بالفم مفضلة أكثر من غيرها خلال رمضان

كتبت أمل علام

عقدت الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، مؤتمرا علميا اليوم بطب القاهرة عن صيام مريض السكر فى رمضان.

من جانبها قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة ، إنه يفضل كثير من مرضى السكر الصيام خلال شهر رمضان أو الصيام خلال المناسبات الدينية على مدار العام, وبالتالي يتبادر إلي أذهان هؤلاء المرضى مجموعة من التساؤلات حول مرض السكر والصيام، ونصيحتي التي أقدمها لمرضى السكر تعتمد على الحالة الصجية للمريض ونوع مرض السكر وكذلك نظام العلاج.

وأشارت إلي إنه يجب أن يحرص مريض السكر على أن تكون حالة مرض السكر لديه منتظمة ومستقرة قبل البدء فى الصيام حتي يستطيع الصيام بدون مشاكل تذكر.

وأول التساؤلات التي نطرحها هنا: من هو مريض السكر المسموح له بالصيام.. ومن الذي يصرح له الطبيب بالإفطار خلال شهر رمضان؟.

من الممكن بالطبع أن يصوم مريض السكر بدون حدوث مضاعفات تذكر إذا التزم بالإرشادات اللازمة، أما مرضى السكر الذين ننصحهم بالإفطار فهم المرضى المصابون بمضاعفات السكر على الأوعية الدموية والكليتين, وكذلك يفطر مريض السكر إذا صاحب مرض السكر عوامل خطورة أخري مثل أمراض القلب، وإذا كان مريض السكر يعالج بكمية كبيرة من الأنسولين فننصحه بالإفطار وبالذات إذا تعددت جرعات الأنسولين خلال اليوم الواحد.

وأضافت، إنه عندما نتحدث عن علاج مريض السكر خلال صيامه فيتوقف العلاج علي نوع الدواء المستخدم وكذلك عدد الوجبات، فإذا استطاع المريض الإلتزام بالنظام الغذائي الذي حدده له الطبيب وتناول فقط وجبتي الإفطار والسحور بدون تناول وجبات فى منتصف فترة الإفطار وبدون تناول أنواع الحلوى التى يكثر تناولها خلال شهر رمضان, فمريض السكر من هذا النوع ينصح له بتناول كمية أقل من علاج السكر الذي يتناوله خلال أيام الإفطار العادية, وذلك بعد استشارة الطبيب المعالج.

وقالت، إنه توجد الآن بعض الأدوية للسكر عن طريق الفم مفضلة أكثر من غيرها خلال رمضان لأنها لا تتسبب فى نقص مستوى السكر فى الدم.

أما مرضى السكر الذين يعالجون بالأنسولين فننصحهم أن يتناولوا جرعة الأنسولين قبل الإفطار فقط, وتعدل جرعة الأنسولين طبقًا لذلك ويفضل عدم تناول أنسولين فى السحور حتى لا يصاب المريض بدوخة أو غيبوبة نتيجة لنقص السكر خلال فترة صيام اليوم التالي, وقد يتم استعمال الأقراص لعلاج ارتفاع السكر مع وجبة السحور إذا لزم الأمر بدلاً من الأنسولين وذلك طبعًا بعد أخذ رأي الطبيب المعالج.

كيفية تناول الوجبات؟

والتساؤل المطروح الآن هو كيفية تناول مريض السكر لطعامه خلال أيام الصيام؟ يفضل أن يتناول مريض السكر وجبة الإفطار مماثلة لوجبة الغداء فى الأيام العادية، وتكون وجبة السحور مساوية لما يتناوله فى الإفطار والعشاء فى غير شهر رمضان كما يفضل أن يكون السحور متأخرًا وقبل أذان الفجر بقليل.

ويفضل أيضًا أن يتجنب المواد السكرية والحلوى قدر الإمكان ويكون تناول مريض السكر لها على سبيل التذوق فقط ويمكن أن يستبدل أنواع الحلوى بسلطة الفواكه مثلا. ويفضل أيضًا زيادة شرب الماء خلال فترة الإفطار.

أما إذا أحس مريض السكر بأعراض نقص السكر فى الدم مثل الدوخة والرعشة أو سرعة ضربات القلب أو عرق غزير فيفضل أن يجري له تحليل سكر فى الدم فورًا بواسطة جهاز التحليل المنزلي، إذا أمكن.

وإذا أثبت التحليل وجود نقص فى مستوى السكر عن 70 ملليجرامًا فيجب على المريض الإفطار على الفور بتناول عصير أو مشروب سكرى أو قطعة شيكولاتة, ومن الخطورة أن يلجأ المريض للنوم حتي موعد الإفطار إذا أحس بأعراض نقص السكر.

