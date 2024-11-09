مريض سكر يستغنى عن الإنسولين 33 شهرا بعد استخدام خلايا جذعية

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، إنه دائماً ما نسمع عن استخدام العلاج بالخلايا الجذعيه لمرضى سكر النوع الأول، ولكن ولأول مرة يتم استخدام الخلايا الجذعيه لعلاج مرضى النوع الثاني حيث استخدم الأطباء في جامعة شنجهاى في الصين لأول مره في العالم زرع خلايا البنكرياس التي انتجت خارج الجسم عن طريق الخلايا الجذعيه .

وأضافت، إن أول حاله طبق عليها هذا النوع من العلاج هو رجل في الـ 59 من العمر يعانى من مرض السكر من النوع الثاني لمدة 25 عاماً، وبعد العلاج بالطريقه الجديده تمكن من ايقاف علاجه بالانسولين لمده 33 شهر كاملين، مما أعتبر نجاحاً كبير في احتمالات الشفاء من مرض السكر .

وأشارت الى أنه من المنتظر عند خضوع هذا النوع من العلاج للموافقات اللازمة، أن يفيد الملايين من مرضى السكر من النوع الثاني، الذين يتناولون حقن الأنسولين والمستقبل يحمل العديد من الأخبار المبشرة لمرضى السكر بأنواعه المختلفة.