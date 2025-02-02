100 فرصة عمل كمندوب للمبيعات بمرتبات 8 آلاف جنيه.. إنفوجراف

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل ضمن نشرة التوظيف التي تعلن عنها الوزارة شهريا بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة في بيع التجزئة، براتب يصل إلى 8800 جنيه شهريا، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها الوزارة شهريا.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل تتمثل في:

1- عدد 100 بوظيفة مندوب مبيعات تجزئة براتب 8800 جنيه شهريا، للعمل فى مواقع الشركة بالمحافظات "القاهرة، المنصورة، المحلة الكبرى، القليوبية، طنطا، الشرقية".

وأشارت إلى أن مواقع العمل في محافظة القاهرة، سيكون في نطاق "مدينة نصر، شبرا، السلام، الشرابية، غمرة، الخصوص، عين شمس، مصر القديمة، التجمع، الرحاب، الشروق.

وأشارت إلى أن الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لتلك الـ وظائف، هي:

- شهادة إتمام الخدمة العسكرية .

-المؤهل الدراسي متوسط وفيما فوق المتوسط ولا يشترط الخبرة.

- السن 21_35 عاما.

-التفرغ التام .

- حسن المظهر .

- وجود سيارة أو موتوسيكل.

أما عن المزايا التي سيحصل عليها المقبولين في الوظائف، هي:

- تأمين صحي واجتماعى.

- بدل مواصلات.

- عمولات .

- راتب 8800.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.