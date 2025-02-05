وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 8.6 مليون طن بـ 10.6 مليار دولار

كتبت أسماء نصار

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، افتتاح معرض برلين الدولى لتجارة الفاكهة والخضروات "فروت لوجستيكا 2025" والمقام في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا لصناعة الفاكهة والخضراوات الطازجة.

ويتضمن المعرض أحدث الابتكارات الزراعية الحديثة ويوفر فرصة التواصل مع صناع القرار الرئيسيين واستكشاف الاتجاهات في المنتجات الطازجة والزراعة الذكية والآلات والخدمات اللوجستية.

وعقب الافتتاح تفقد وزير الزراعة في الجناح المصري يرافقه بعض المصدرين المصريين والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري واللواء أشرف الشرقاوي رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية وبعض نواب البرلمان.

وأشاد فاروق بالمستوى المتميز للمنتجات المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول كما اشاد بالمشاركة الفعالة من المصدرين المصريين وحرصهم الدائم على التواجد في واحد من أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية، حيث تكون هناك فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم.

أكد وزير الزراعة، أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية فإن الوزارة تعمل دائما تعزيز الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حيث أصبحت أحد أهم مصادر مصر من النقد الأجنبى كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل التابعة للوزارة المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، وكذلك الاهتمام بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية بالإضافة إلى توعية المزراعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية وما حققته من مكتسبات خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية الطازجة حققت رقما غير مسبوقا هذا العام، حيث تجاوزت 8,6 مليون طن وإجمالى صادراتنا الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق.