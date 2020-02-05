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89 شركة تنافس بمنتجات مصرية فى معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:16 م
89 شركة تنافس بمنتجات مصرية فى معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية
رسالة برلين عبد الحليم سالم

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انطلقت فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية، وسط مشاركة نحو 136 دولة من بينها مصر وعدد من الدول العربية.
 
ويشارك في المعرض الدولى ببرلين 89 شركة مصرية تنافس بمنتجات من الفاكهة والخضار خاصة البرتقال والفراولة والليمون والتمور والثوم والبصل والبازلاء، وغيرها من المنتجات المصرية التى تحظى بقبول عالمى.
 
جانب من المعرض
جانب من المعرض
 
من المنتظر أن يقوم السفير المصرى فى برلين خالد جلال، يرافقه رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية النائب عبد الحميد دمرداش، وعدد من النواب بافتتاح الجناح المصرى، المقام على الطراز الحديث والذى يعكس مدي قوة قطاع الإنتاج والتصدير الزراعي المصري ضمن اكبر الدول المصدرة للخضر والفاكهة على مستوى العالم.
 
وتشارك هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية برعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى تنظيم المعرض المقام على مساحة 1370 متر مربع على أحدث طراز .

السفير المصرى في المعرض
السفير المصرى في المعرض
 
ويقوم المجلس بعمل الدراسات اللازمة ، لتحديد أهم الأسواق المستهدفة أمام صادراتنا الزراعية خلال الفترة القادمة ، وتحديد الأولوية للمحاصيل الزراعية التي لديها فرص تصديرية لهذه الأسواق.
 
ويتم ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، خاصة الدخول في مفاوضات مع السلطات المعنية في هذه الدول للسماح باستيراد المحاصيل الزراعية المصرية، ويتم ذلك من خلال مفاوضات قد تستمر لأكثر من عامين يتم خلالها معاونة الحجر الزراعي في توفير كافة البيانات المطلوبة لإعداد الملفات الفنية عن المحاصيل المطلوب فتحها، وذلك من خلال التواصل مع المزارع التصديرية، لتوفير البيانات الفنية التى تقوم بطلبها الدول المستهدف فتحها ،ومن ثم إرسالها للحجر الزراعي المصري لإرسالها إلى السلطات المختصة بهذه الدول.
 
 

هانى حسين

فروت لوجستيكا

برلين

تصديرى الحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

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