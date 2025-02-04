وزير الزراعة يغادر الى برلين لحضور "فروت لوجستيكا 2025"

كتبت أسماء نصار

غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الألمانية برلين، لحضور فعاليات معرض فروت لوجستيكا 2025، ولقاء عدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع الزراعة.

ومن المقرر أن يعقد فاروق على هامش فعاليات المعرض، عدد من نظراءه من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، بمختلف دول العالم المشاركون في هذا الحدث الدولي الهام، فضلا عن عدد من رجال اعمال والمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي والانتاجي.

وأكد وزير الزراعة على أهمية معرض فروت لوجيستيكا، بإعتباره حدث تجاري دولي كبير مخصص لصناعة الفواكه والخضروات الطازجة، ويشارك فيه العاملين في هذا المجال على مستوى دول العالم، لعرض منتجاتهم المختلفة، وأحدث التقنيات والآلات المستخدمة في الزراعة ومعالجة المنتجات.

واضاف فاروق أن هذا المعرض يعد منصة ممتازة للتواصل مع الشركات الأخرى في الصناعة، وتبادل الخبرات والمعرفة، فضلا عن الإطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المنتجات الطازجة والتقنيات الزراعية، كذلك يعد فرصة جيدة للشركات لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما غير مسبوقا هذا العام، حيث تجاوزت قيمتها 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من ال 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وان المنتجات الزراعية المصرية تحظي بسمعة جيدة بين دول العالم، وعليها اقبال كبير في مختلف الأسواق العالمية.