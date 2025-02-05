وزارة الأوقاف تفتتح 45 مسجدا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 45 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة 7 من فبراير 2025م، في مختلف المحافظات، 33 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و 12مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 769مسجدًا، من بينها 528 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و 241 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 12850 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 929 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الهدى – بندر طامية؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، عزبة الأعمى – مركز إطسا؛ ومسجد: الإيمان، الطوبجي، قرية العزيزية – مركز طامية؛ ومسجد: عبد الحافظ مصطفى، عزبة عاشور، قرية سرسنا – مركز طامية؛ ومسجد: محمد عبد الجليل، قرية العزيزية – مركز طامية؛ ومسجد: العرب، قرية جبلة – مركز سنورس؛ ومسجد: الرحمن، أبو شومة، قرية العجميين- مركز إبشواي؛ وإنشاء مسجد: الرحمن– العامرية؛ وصيانة مسجد: المقابر، قرية الشيخ فضل – مركز الفيوم؛ ومسجد: المغازي – بندر الفيوم؛ ومسجد: علي مفتاح، قرية معصرة صاوي – مركز طامية.

وفي محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الباعث الشهيد، قرية الوزيرة – مركز أولاد صقر؛ ومسجد: الرحمن، قرية القراموص – مركز أبو كبير؛ ومسجد: نور الإيمان، قرية المحمودية – مركز صان الحجر؛ ومسجد: الكبير، قرية عرف الديك – مركز أبو كبير.

وفي محافظة مطروح، تم إحلال وتجديد مسجد: مسجد نور الإيمان – حي الشروق.

وفي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: عبد العزيز حمادة، قرية حفص – مركز دمنهور؛ ومسجد: الرحمن، عزبة سيدي دمين، قرية النمرية – مركز أبو المطامير؛ ومسجد: علي الوكيل، قرية بدر الدين – مركز دمنهور؛ ومسجد: العدلية البحرية، قرية جناكليس – مركز أبو المطامير؛ ومسجد: الطويلة البحرية – مركز الرحمانية.

وفي محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: سيدي حسن المغربي، قرية تطاي – مركز السنطة؛ ومسجد: حسنين وهدان، قرية تفهنا العزب – مركز زفتى.

وفي محافظة المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الرحمن البحري، قرية أشنين – مركز مغاغة؛ ومسجد: الصحابة، قرية الكرم – مركز أبو قرقاص؛ ومسجد: عبد الباري خضراوي، قرية ساقية داقوف – مركز سمالوط.

وفي محافظة الدقهلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: عزبة فاطمة هانم، قرية أبو جلال – مركز شربين؛ ومسجد: الرحمن، قرية منشأة النصر – مركز شربين؛ ومسجد: الرحمة اللوزي الجديدة، قرية كفر الترعة الجديد – مركز شربين؛ وصيانة مسجد: الأربعين – بندر المنصورة.

وفي محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الإيمان، نجع النقير، قرية الخطارة – مركز نقادة؛ وإنشاء مسجد: فاطمة الزهراء، قرية العسيلية – مركز قنا.

وفي محافظة المنوفية، تم إحلال وتجديد مسجد: درب الطوايلة، قرية كفر شبرا زنجي - مركز الباجور.

وفي محافظة أسيوط، شملت الأعمال إنشاء مسجد: السراج المنير – مدينة أسيوط الجديدة، وصيانة مسجد: الصبحة، قرية بني رافع – مركز منفلوط؛ ومسجد: الإيمان، عزبة حلبة، قرية بني رافع – مركز منفلوط.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم إحلال وتجديد مسجد: الكبير، عزبة الشيخة نفيسة – مركز سيدي سالم.

وفي محافظة القليوبية، تم إحلال وتجديد مسجد: أولاد صدقة، قرية كفر الشوبك، مركز شبين القناطر غرب.

وفي محافظة سوهاج، تم إحلال وتجديد مسجد: الرحمن، قرية بني وشاح – مركز المراغة.

وفي محافظة أسوان، شملت الأعمال صيانة مسجد: الرحمة، قرية السلسلة، المنشية – مركز كوم أمبو. ومسجد: الشيخ أحمد عبد الباسط، مدينة السباعية – مركز إدفو.

وفي محافظة الإسكندرية، تم صيانة مسجد: رياض الصالحين، طيبة 1، النهضة – العامرية أول.

وفي محافظة بني سويف، تم صيانة مسجد: الرحمة البحري، قرية بني عدي – مركز ناصر.

وفي محافظة الأقصر، تم صيانة مسجد: الدولاب، قرية أصفون – مركز إسنا؛ ومسجد بر الوالدين، قرية الغريرة- مركز إسنا.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.