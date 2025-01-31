وزارة الأوقاف تفتتح 41 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 41 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 31 من يناير 2025 م، فى مختلف المحافظات، 24 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و17 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 725 مسجدًا، من بينها 495 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و230 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2024 م بلغ 12806 مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و760 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففى محافظة أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الأشراف، شهداء الأشراف، قرية نزلة سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد: الغفار، قرية المندرة بحرى – مركز ديروط؛ ومسجد: فجر الإسلام، قرية نزلة المختون – مركز ديروط؛ وإنشاء مسجد: خاتم المرسلين، غيط الشعير – مركز القوصية؛ وصيانة مسجد: على الخليص، قرية نزلة سرقنا – مركز ديروط؛ ومسجد: أبو بكر الصديق، قرية المطيعة – مركز أسيوط؛ ومسجد: الرحمن، عزبة هلال – مركز ديروط.

وفى محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الأنوار المحمدية، نجع الشيخ وحشى – مركز جهينة الشرقية؛ وإنشاء مسجد: المجمع الإسلامى، غرب الصبحة – مركز دار السلام؛ وصيانة مسجد: الإمارة، قرية البورة – مركز البلينا؛ ومسجد: الرحمة، قرية بندار الكرمانية - مركز سوهاج؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية أولاد إسماعيل - مركز المراغة.

وفى محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الحاج على إسماعيل، قرية خوالد البلد – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: الإمام البخارى، قرية المجاز الشرقى – مركز الحامول؛ ومسجد: كوبرى تاج الدين، قرية نشرت – مركز قلين؛ وصيانة مسجد: الهمة البحرى، قرية الهمة – مركز بيلا؛ ومسجد: سيف الدين الخزعلى – قرية الحمراء - مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الصالحين، قرية مسير – مركز كفر الشيخ؛ ومسجد: الكبير، قرية الغنايمة - مركز سيدى سالم؛ ومسجد: المصرى، قرية خليج قبلى – مركز مطوبس؛ ومسجد: أبو عيانة، قرية أبو عيانة – مركز مطوبس؛ ومسجد: أبو سعدة، نظارة مهيب – مركز سيدى سالم.

وفى محافظة الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: فوزى عبد الله، عزبة راشد، قرية نزلة العرين - مركز أبو كبير؛ ومسجد: الذيدى، عزبة أبو العدوى – مركز كفر صقر.

وفى محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: القطعان الغربى – مركز حوش عيسى؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، قرية عرفان – مركز الرحمانية؛ ومسجد: النور، عزبة سعد جمعة، قرية بسنتواى - مركز أبو حمص؛ وصيانة مسجد: الصفا والمروة، قرية 1 – مركز إدكو.

وفى محافظة بنى سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الكبير، قرية نصر جمعة – مركز سمسطا؛ ومسجد: الرحمن، قرية دير الحديد، الحيبة – مركز الفشن؛ وصيانة مسجد: سيد الشيمى، قرية هليه – مركز ببا.

وفى محافظة أسوان، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: العتيق، قرية المريناب بحرى – مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد: سيدنا الإمام الحسين، قرية وادى خريت – مركز نصر النوبة.

وفى محافظة الأقصر، شملت الأعمال إنشاء مسجد: التقوى – مدينة طيبة؛ ومسجد: الرحمن الرحيم، منطقة الروزة، قرية حاجر الضبعية – مدينة القرنة.

وفى محافظة الغربية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: الجديد، عزبة المدرسة – مدينة طنطا؛ ومسجد: سيدى حمدان، قرية شنرة البحرية – مركز السنطة.

وفى محافظة مطروح، تم إنشاء مسجد: مسجد عباد الرحمن، وادى الرمل – مطروح.

وفى محافظة قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد: آل خلف الله البحرى، قرية سمهود – مركز أبو تشت؛ وصيانة مسجد: النور المحمدى، قرية الغربى بهجورة – مركز نجع حمادي.

وفى محافظة المنوفية، تم صيانة مسجد: فاطمة الزهراء، قرية طنبدى – مركز شبين الكوم.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.