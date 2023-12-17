نزلة البرد.. متى يتعافى المريض من الفيروس وكيفية التخلص منه سريعًا

كتبت إيناس البنا

تشعرك نزلة البرد والتهاب الجيوب الأنفية بالتعب لعدة أيام، وهو ما يجعلك تتساءل متى تشعر بالتحسن وتمارس حياتك بشكل طبيعي دون الشعور بألم في الجسم، ووفقًا لموقع "discovermagazine"، فإن الأعراض يمكن أن تستمر لفترة طويلة حسب كل شخص، إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضًا دائمًا، فقد تكون نزلات البرد هي السبب، وعادةً ما يصاب البالغون بمرتين إلى أربع نزلات برد سنويًا، ويمكن أن يصاب الأطفال بما يصل إلى ستة إلى 10 نزلات برد سنويًا.

كم من الوقت يستمر البرد

وتعتمد مدة استمرار نزلة البرد على الشخص والأعراض، في حين أن معظم البالغين يشعرون بالتحسن بعد 10 إلى 14 يومًا، إلا أن أعراضًا معينة قد تستغرق وقتًا أطول حتى يتم حلها، مثلا يمكن أن يستمر السعال لمدة 18 يومًا في المتوسط ​​عند البالغين و21 يومًا عند الأطفال، ويمكن أن يختفي سيلان أو انسداد الأنف خلال حوالي أسبوعين للبالغين وحوالي أسبوع للأطفال.

كيف تبدأ نزلات البرد

غالبًا ما تبدأ نزلات البرد بالتهاب في الحلق، يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا العطس وانسداد الأنف أو سيلانه والسعال ودموع بالعين، ولكن لا ترتبط الحمى عادةً بنزلات البرد.

ما هي مدة الإصابة بالبرد

من الممكن انتقال عدوى البرد إلى الآخرين قبل بضعة أيام حتى من بدء ظهور الأعراض، وممكن أن تكون معديًا حتى تتعافى تمامًا، عادةً، يظل الشخص المصاب بنزلة البرد معديًا لمدة أسبوعين تقريبًا.

غالبًا ما يكون أول يومين إلى ثلاثة أيام من نزلة البرد مصحوبًا بأسوأ الأعراض، وخلال هذا الوقت من المرجح أن تنقل الفيروس إلى الآخرين.

كيفية الوقاية من نزلات البرد

هناك أكثر من 200 فيروس يسبب نزلات البرد، معظمها فيروسات أنفية، مما يعني أنها تنتشر عبر الهواء ثم تدخل الأنف أو الفم من خلال الاتصال الوثيق.

يصاب الأشخاص بنزلات البرد عندما يتلامسون مع فيروس إما عن طريق استنشاقه أو لمس شيء تلامس معه ثم لمس فمهم أو أنفهم، وبمجرد دخول نزلات البرد إلى الجسم، فإنها تشق طريقها إلى بطانة الشعب الهوائية، وعندما يكون الطقس باردًا، وتتنفس رئتانا الهواء البارد، لا يكون جسمنا حساسًا في اكتشاف فيروس البرد.

كيفية علاج البرد

قد تكون نزلات البرد مزعجة، لكن ليس لديها القدرة على التسبب في أضرار جسيمة مثل الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، ويمكن علاجهم في المنزل، وليس هناك حاجة إلى الرعاية الطبية.

لا تعالج المضادات الحيوية الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الحلق العقدي أو بعض أنواع التهابات الجلد، ونزلات البرد هي عدوى فيروسية، لذلك لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية.