اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة توضح الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:25 ص
وزارة الصحة توضح الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إن الانفلوانزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.  
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات". 
 
وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتعاب في الحلق.
 
 
الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا
الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا

 


الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

الفرق بين نزلة البرد والانفلونزا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة