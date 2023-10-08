وزارة الصحة توضح الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الانفلوانزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتعاب في الحلق.