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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:02 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 70.27%.

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ أسوان اضغط هنا..

كان إسماعيل كمال محافظ أسوان اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100%.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى، وعصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

أوضح المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى، أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 911 طالب وطالبة ، فيما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على 50 % فأكثر 19 ألف و 615 طالب وطالبة ، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم الأحد القادم ، ولمدة 15 يوم.






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