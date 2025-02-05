اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2025 12:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بأسوان بنسبة نجاح 70.27%

الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:21 ص
اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بأسوان بنسبة نجاح 70.27% جانب من اعتماد النتيجة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 70.27%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 75%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 100%.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى، وعصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمديرية النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.







مشاركة

الشهادة الاعداديه

نتيجه الشهاده الاعداديه

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

الشهادة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

درجات الصف الثالث الاعدادي

محافظة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجه الاعداديه

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

نتيجه

اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية

شهاده ثالثه اعدادي

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان

الاعدادية بمحافظة اسوان






الرجوع الى أعلى الصفحة