مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-2-2025 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 12: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:57 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:07 م
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:03 م
وقت صلاة المغرب 5:26 م
وقت صلاة العشاء 6:43 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 12: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:37 م
موعد صلاة العشاء 6:51 م