مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 5-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 12: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:20 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:15 مموعد صلاة المغرب 5:37 مموعد صلاة العشاء 6:57 موقت صلاة الفجر 5:11 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:07 مموعد صلاة المغرب 5:30 مموعد صلاة العشاء 6:49 م





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:03 م

وقت صلاة المغرب 5:26 م

وقت صلاة العشاء 6:43 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 12: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:51 م