رئيس التحالف العالمى للقاحات: نستهدف تكاتف الدول الأفريقية لتصنيع احتياجات أفريقيا

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذى لـالتحالف العالمي للقاحات أن الدول الأفريقية تتكاتف مع بعضها لبناء القدرات الكاملة لتصنيع اللقاحات محليا.

وأضافت الدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات خلال فاعليات المنتدى ، الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أنه تم دعم الاتحاد ب1.2 مليون دولار لتسريع عمليات الانتاج للقاحات.

وقالت إنه لتعزيز صناعة اللقاحات قامت جافى بدعم التحالف العالمى للقاحات ب 2.1 مليون دولار لتنفيذ اليات التصنيع وتابعت: يعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي الإفريقى حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الرئيسية لوضع رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير التصنيع الإقليمي للمنتجات الطبية الأساسية في إفريقيا، بما يسهم في بناء منظومة تصنيع مستدامة تضمن الأمن الصحي للقارة وتعزز استقلاليتها الإنتاجية.

وقالت: يركز المنتدى على عدد من المحاور الاستراتيجية، من أبرزها: متابعة التقدم في تصنيع اللقاحات الإفريقية واستكشاف العوامل المحفزة، مع مشاركة أحدث التحديثات والخطط المستقبلية لأصحاب الشأن وتقييم القدرات الإنتاجية في القارة، ومناقشة الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق طموحات الاتحاد الإفريقي في الإنتاج المحلي للقاحات ومراجعة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لدعم تصنيع المنتجات التشخيصية والعلاجية الأساسية في إفريقيا وتعزيز الشراكات من خلال طلب المساهمات والدعم من الدول الأعضاء والشركاء لتفعيل آلية الشراء الجماعي الإفريقية وإزالة الحواجز التي تعيق تصنيع المنتجات الطبية ذات الأولوية على مستوى القارة.



