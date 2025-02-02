اختفاء معلومات وبيانات من مواقع هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

أحمد علوى

ذكرت وسائل إعلام غربية، السبت، أن بعض المعلومات والبيانات الرئيسة قد اختفت من مواقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.



وأفادت صحيفة غربية، بأن اختفاء المعلومات والبيانات المهمة قد أثار قلق علماء الأوبئة وعلماء آخرين ومواطنين أمريكيين آخرين.

وأوضحت صفحة "مراكز السيطرة على الأمراض لبيانات فيروس نقص المناعة البشرية"، أنه "لم يتم العثور على الصفحة التي يتم البحث عنها"، في وقت لم تعد مؤشرات مثل "مؤشر الضعف الاجتماعي" و"مؤشر العدالة البيئية"، متاحة أيضا.



في وقت سارع بعض العلماء وبعض المواطنين في الأيام الأخيرة إلى تنزيل وحفظ وأرشفة مجموعات بيانات مختلفة، خوفا من إزالتها أو محوها.



ومن جانبها، أشارت "جمعية الأمراض المعدية الأمريكية" إلى أن "إزالة المواد المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية من مواقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وغيرها من الوكالات الصحية أمر مقلق للغاية ويخلق فجوة خطيرة في المعلومات والبيانات العلمية لمراقبة تفشي الأمراض والاستجابة لها".



وتابعت الجمعية أن "المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توجه الممارسات والسياسات السريرية، وهو أمر ضروري للسيطرة على العدوى وحماية الصحة".



ويذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام القائم بأعمال مدير مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة، تشارلز إيزيل، بإصدار تعليمات للوكالات الفيدرالية بالامتثال لأمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجاء الأمر التنفيذي الجدد بعنوان "الدفاع عن النساء من التطرف في أيديولوجية النوع الاجتماعي واستعادة الحقيقة البيولوجية للحكومة الفيدرالية".