لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القليوبية.. اعرف نتيجتك فور ظهورها

القليوبية - إبراهيم سالم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. أكد مصطفى عبده، وكيل التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الأول، ومن المنتظر اعتماد النتيجة نهاية الأسبوع الجارى من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشيرًا إلى أن مؤشرات النجاح مرتفعة ومبشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وتابع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، ستتاح على موقع مديرية التربية والتعليم.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025



وأوضح مدير تعليم القليوبية، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال تصحيح وتقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال نهاية الأسبوع الجاري، مع الالتزام بالضوابط الوزارية والتعليمات المنظمة كافة، لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد، علي توفير الراحة للمصححين بمقار تقدير الدرجات، وتذليل العقبات في لجان تصحيح كونترول الشهادة الإعدادية، مع التشديد على تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، وتحقيقًا لأكبر قدر من الحيادية بين الطلاب.