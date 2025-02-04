اليوم السابع
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مجانا برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 03:05 م
مجانا برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، للصف الأول من العام الدراسى 2024 /2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة بنسبة نجاح 72.94%.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اضغط على الرابط التالي..

واعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح 72.94%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.9%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 86.5%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 94.43%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.09%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية 58.59%.

 







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نتيجة الإعدادية

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