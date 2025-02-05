حصاد الوزارات.. وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 8.6 مليون طن بـ 10.6 مليار دولار

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزارة الاوقاف :وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي للتحالف العالمى للقاحات GAVI توسيع آفاق التعاون

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