اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 8.6 مليون طن بـ 10.6 مليار دولار

الأربعاء، 05 فبراير 2025 05:10 م
حصاد الوزارات.. وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 8.6 مليون طن بـ 10.6 مليار دولار الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة
كتب: محمد الأحمدى

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