اليوم السابع
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الأمواج ترتفع لـ6 أمتار .. تحذير عاجل من الأرصاد لشواطئ البحر المتوسط غدا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 06:00 م
الأمواج ترتفع لـ6 أمتار .. تحذير عاجل من الأرصاد لشواطئ البحر المتوسط غدا ارتفاع الأمواج
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (6:4 متر)، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 5 فبراير إلى الجمعة  7 فبراير، وسرعات الرياح تتراوح بين 60 إلى 80 كم فى الساعة على البحر المتوسط .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ذلك ياتى تزامنا مع تعرض البلاد  لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها  نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح (45:35 كم/س) .

ويسود اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.







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