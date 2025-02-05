الأمم المتحدة تشدد على أهمية دعم الأونروا لإغاثة ملايين الفلسطينيين

كتبت: هند المغربي

أكد ستيفان المتحدث باسم الأمم المتحدة أهمية عمل مجلس حقوق الإنسان بالنسبة لهيكل الحقوق في المنظومة الأممية مشددا على دعم المنظمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) والخدمات الضرورية التي تقدمها لملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك ردا علي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بشأن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ومنع أي تمويل مستقبلي للأونروا. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "أن الولايات المتحدة ستتخذ القرارات التي تقرر اتخاذها، وهذا لا يغير موقفنا تجاه أهمية مجلس حقوق الإنسان كجزء من بنية حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة".

وحول الأمر التنفيذي بمنع التمويل المستقبلي لوكالة الأونروا قال دوجاريك إن المسألة ليست جديدة ولا تغير التزام الأمم المتحدة تجاه دعم عمل الوكالة في توفير الخدمات الضرورية للفلسطينيين وفق ولايتها.