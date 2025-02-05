الأمم المتحدة: انقطاع الخدمات يجبر جميع سكان مخيم جنين علي مغادرته

كتبت: هند المغربي

قالت جولييت توما المسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن جميع سكان مخيم جنين في الضفة الغربية علي خلفية انقطاع خدمات الوكالة داخل المخيم لعدة أشهر متتالية، ثم توقفت تماما في أوائل ديسمبر، لافتة إلى إن الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يسير نحو اتجاه كارثي.

وأوضحت جولييت توما مديرة التواصل والاعلام في الأونروا أن سلسلة التفجيرات في المخيم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أيام أدت إلى تدمير أو تضرر بشدة 100 منزل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الأونروا باقية في الضفة الغربية وتقدم خدماتها بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم مضيفة "نشهد زيادة مطردة في عدد المرضى الذين يزورون المراكز الصحية في الضفة الغربية موضحه في إحدى عياداتنا في القدس الشرقية، سجلنا أكثر من 400 مريض يوميا".