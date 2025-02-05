حماس: تصريحات ترامب حول غزة "عبثية".. وسيناتور أمريكى: المقترح قد يشعل حربا لعقود

وكالات

وسط الانتقادات التي وجهت إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إثر إعلانه عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة، ونقل الفلسطينيين نهائيا منه، وصفت حماس تلك التصريحات بالعبثية.

وقال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، إن تصريحات ترامب "سخيفة" و"عبثية"، مضيفا أن "أي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة".

وبحسب موقع العربية، كان أبو زهري اعتبر مساء أمس أن دعوة سكان القطاع للمغادرة بأنها "طرد من أرضهم".

كما شدد على أن حماس تعتبرها "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة". وأكد أن "أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات".

بدوره، رأى السيناتور الأمريكي الديمقراطي، كريس ميرفي، أن مقترح ترامب قد يشعل حربا لعقود في الشرق الأوسط.

كذلك، أكدت السعودية موقفها الراسخ والثابت من قيام الدولة الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، بوقت سابق، اليوم الأربعاء، أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد على هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأية حال من الأحوال".

وفي السياق عينه شدد رئيس وزراء أستراليا، أنطوني ألبانيز، على أن موقف بلاده تجاه غزة لم يتغير، مشددا على التمسك بـ "حل الدولتين".