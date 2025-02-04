تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

يترقب أولياء الأمور فى محافظة أسوان، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025، بعد إعلانها فى عدد من المحافظات.

وكشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، عن الموعد النهائى لظهور النتيجة وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات النهائية وحصرها.

وأكدت المصادر، أن النتيجة منتظر إعلانها يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك بعد اعتمادها من إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والذى يعتمدها فور عودته لأسوان نظراً لانشغاله بظروف عمل خارج محافظة أسوان، وهو ما تسبب فى تأخير إعلان النتيجة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مستوى 191 لجنة تضم 27 ألف و933 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.