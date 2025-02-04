موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، عن الموعد النهائى لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات النهائية وحصرها.

وأكدت المصادر، أن النتيجة منتظر إعلانها يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك بعد اعتمادها من إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والذى يعتمدها فور عودته لأسوان نظراً لانشغاله بظروف عمل خارج محافظة أسوان، وهو ما تسبب فى تأخير إعلان النتيجة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، امتحانات الفصل الدراسى الأول، على مستوى 191 لجنة تضم 27 ألف و933 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.