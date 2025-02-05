استشارى يوضح عادات يومية غير متوقعة تدمر هضمك وتضر بتمثيلك الغذائى

كتبت مروة محمود الياس

أنت تضعف تمثيلك الغذائي وهضمك بنفسك، وبما تأكله، هذا ما أكده الدكتور محمد المنيسي استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى، موضحا أن عادات الإنسان الغذائية فضلا عن العادات الحركية، سبب رئيسي فى تعزيز الصحة الهضمية والتمثيل الغذائى من عدمه.

وأضاف" كلما كانت عاداتك الغذائية والحركية غير صحية كلما كنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض الهضم المختلفة، ومشكلات الجهاز الهضمى، وضعف التمثيل الغذائى وقلة الامتصاص، مع اضطرابات فى الإخراج ورفع فرص الإصابة بالإمساك".

عادات خفية تدمر هضمك



تابع موضحا أن هناك الكثير من العادات غير الصحية وغير المعروفة التي تؤثر بشكل واضح على الحالة الهضمية:

تناول أكثر من نوع من الحبوب وأكثر من نوع من البروتين، هذا الجمع الزائد، يكون ضغطا على القولون والأمعاء وقد يسبب تقلصات.

تأجيل التبرز لوقت طويل، تجاهل إنذار دخول الحمام، يسبب قساوة البراز ويؤثر على العملية الإخراجية.

تناول البروتين والكربوهيدرات، واهمال الألياف الموجودة في الخضراوات، اهمال تناول الخضار يعطل الهضم.

تناول المشروب الغازى، خاصة مع الوجبات، حتى وإن كان "دايت" يؤثر بالسلب عبلى العملية الهضمية والقدرة على امتصت عناصر الطعام.

شرب المياه الكثير أثناء تناول الطعام، بشكل مبالغ فيه.

الحركة الزائدة للجسم حد الوصول للإجهاد الحاد، أو على النقيض الكسل الشديد حد الوصول إلى الشعور بالخمول والكسل، كلاهما يؤثران سلبا على الحالة الهضمية.

ونصح استشارى الباطنة بضرورة التوازن، هو مفتاح الحصول على الصحة، التوازن الغذائي، بتناول الوجبات متكاملة العناصر بتوازن وكميات قليلة، مع التوازن البدنى، فلا حركة زائدة ولا بطء وكسل زائدين.