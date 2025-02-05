اليوم السابع
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احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضا لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. فيديو

الأربعاء، 05 فبراير 2025 08:28 ص
احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضا لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. فيديو جانب من الاحتجاجات
كتبت جينا وليم

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قاد مئات المؤيدين لفلسطين مسيرة حاشدة جابت شوارع واشنطن، بالتزامن مع المؤتمر الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء تنديدا بمخطط التهجير والاستيلاء على قطاع غزة.

 

وانطلقت المسيرات نحو البيت الأبيض، وشارك فيها داعمون لفلسطين وحاخامات مناهضون للاحتلال والحرب رافعين لافتات تساند مقاومة الاحتلال.

وردد المتظاهرون، بحسب ما ظهر في فيديوهات على مواقع التواصل هتافات "غزة ليست للبيع"، وأكدوا على أحقية الفلسطينيين في أرضهم رافضين خطط ترامب في الهيمنة عليها.

 







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