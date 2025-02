احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضا لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. فيديو

قاد مئات المؤيدين لفلسطين مسيرة حاشدة جابت شوارع واشنطن، بالتزامن مع المؤتمر الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء تنديدا بمخطط التهجير والاستيلاء على قطاع غزة.

🚨RIGHT NOW: Hundreds are in the streets of Washington DC during the Trump-Netanyahu state dinner. While the U.S. politicians reward their puppet in Tel Aviv for its genocide in Gaza, the people are joining the world in calling for his arrest! pic.twitter.com/ppOht3r2X0