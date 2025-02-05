أسباب غير شائعة لإصابة طفلك بالإمساك ومشكلات المعدة.. طرق علاج فعالة

كتبت مروة محمود الياس

الإمساك من الأعراض التي تصيب عدد كبير من الأطفال، وأسباب كثيرة تقف وراء هذا العرض المزعج الذي يسبب مشكلات في الهضم ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي والامتصاص أيضا.

أسباب شائعة للامساك عند الأطفال



وفقا لتقرير نشر في موقع "كيدز هيلث" الطبي المعني بصحة الأطفال، فان هناك الكثير من الأسباب غير المعروفة للإمساك الذي يعاني منه الطفل الصغير والمراهق، منها:

1 عدم ممارسة الحركة الكافية التي تساعد على تحريك الطعام في الجهاز الهضمي، فالاطفال الكسالى أو غير الناشطين هم الأكثر عرضة للإصابة بالامساك، أو الذين يفضلون الجلوس أمام التلفزيون والشاشات.

2 غالبا ما ينسى الأطفال شرب المياه، وهي من المشكلات الكبيرة خاصة في فصل الشتاء، هذه المياه والسوائل هي التي تعمل على تطريه قساوة البراز وتعزيز حركة الأمعاء، وعدم شرب كميات من المياه على مدار اليوم هو ما يسبب الامساك المزمن.

3 اضطرابات حادة في النظام الغذائي للطفل دون أن تعي الأم ذلك، فقد تكون مركزة للطفل على نوعية أطعمة سكرية أو نشوية أو دهنية مما يبطئ عمل الأمعاء.

4 إهمال إدخال الألياف بشكل جيد داخل الطعام ووجبة الطفل المتكاملة مثل الحبوب الكاملة والشوفان والقمح.

أسباب غير شائعة للامساك عند الأطفال





- بعض أنواع الأدوية التي يتناولها الأطفال وفقا لرؤية الطبيب قد تؤدي إلى الامساك، ولذا يجب إخبار الأطباء إذا كان الطفل يتناول دواء مستمرا

- بعض الأطفال يعانون من القولون العصبي وتتفاقم الحالة لديهم في كثير من الحالات عند تناول الأطعمة الدهنية على سبيل المثال أو الأطعمة الحارة، ويكون الامساك هنا مصحوبا بالألم في البطن وغازات وتقلصات شديدة واضطرابات في الشهية.

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- التوتر لدى الأطفال والمراهقين سببا كبيرا وواضحا للكثير من الاضطرابات الهضمية والتي في مقدمتها الامساك.

نصائح لعلاج الامساك عند الأطفال



- شرب الكثير من المياه

- تناول الكثير من الألياف، الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة

- إدخال زيت الزيتون والزيوت الصحية لتلين البراز

- ممارسة الرياضة المستمرة والمنظمة

- البعد عن التوتر والضغوط النفسية.