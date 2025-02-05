أسباب صعوبة التنفس أثناء النوم ونصائح للتغلب عليها

كتبت مروة محمود الياس

النوم هو العملية الأهم في حياتنا اليومية، هو الأكثر نفعا لنا، يساعد على التئام إجهاد الجسم وتعبه، كما نستطيع به استعادة النشاط والحيوية التي فقدناها، هو الشحن الحقيقى لبطارية أجسادنا الفارغة المتعبة.

وفقا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي، فإن بعض الأشخاص يعانون من اضطرابات نوم حادة، منها الأرق، وصعوبة القدرة على مواصلة النوم، والنوم المتقطع، ولكن هناك نوع من الاضطرابات أثناء النوم التي تتعلق بنمط التنفس، فيعانى أصحابها من صعوبات تنفس حادة أثناء النوم تقطع عليهم نومهم الهانئ.

أسباب صعوبات التنفس عند النوم

من أهم أسباب مشكلات التنفس أثناء النوم:

عدوى الجهاز التنفسى مثل الكورونا ونزلات البرد، والأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى

الالتهاب الرئوي الذى يعانيه البعض

انحراف ومشكلات الحاجز الأنفي

انقطاع التنفس أثناء النوم من المشكلات الشائعة

قصور القلب الذى يعانيه البعض

أمراض الرئة المختلفة

الربو ونوباته، والسعال المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن

وضعيات للنوم جيدة للتنفس