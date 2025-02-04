5 أسباب تعرضك للإصابة بجلطات فى المخ.. احمِ نفسك بهذه الطرق

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن تكون جلطات الدم في الدماغ حالة تهدد الحياة، وبالتالي من المهم التحدث إلى الطبيب بشأنها للتعرف على السبب الذي قد يؤدي إلى تكوّن جلطة دموية في الدماغ، وذلك وفقا لموقع thehealthsite.

تخثر الدم في المخ

أسباب تخثر الدم

الأمراض المرتبطة بتخثر الدم كثيرة، وبالرغم من أهمية تخثر الدم لتنشيط الدورة الدموية وسيلان الدم في الجسم، إلا أنها قد تكون خطيرة في حالة حدوث نزيف، وقد يكون تخثر الدم المفرط خطيرًا لأنه قد يتسبب في الإصابة بـ جلطة دموية في جزء من الجسم كالمخ أو القلب، وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن تحدث مشاكل مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، والتي يمكن أن تصبح حالة قاتلة.

تعرف على 5 أسباب تؤدي إلى تكوّن جلطات الدم في الدماغ، ومنها:



1. الرجفان الأذيني

يعرف عدد قليل جدًا من الأشخاص أن الرجفان الأذيني هو أيضًا مرض قلبي خطير، حيث تصبح ضربات القلب سريعة جدًا، وفي هذه الحالة يرتفع خطر تكوّن جلطات الدم في القلب بشكل كبير، وفي بعض الأحيان تصل إلى الدماغ مع النزيف.

2.مرضى السرطان

يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم بشكل كبير لدى مرضى السرطان، ويمكن أن تتكون هذه الجلطة في أي جزء من الجسم، ليس هذا فحسب، بل إن عدداً كبيراً من الوفيات بسبب السرطان تتأثر بجلطات الدم، وقد يكون مرضى السرطان معرضين لخطر الإصابة بمشاكل الدم.

3. مرض السكري

ويزداد خطر الإصابة بجلطات الدم أيضًا بشكل كبير لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم، وقد لوحظ أن الجلطات تتكون عادةً في الساقين لدى المرضى المصابين بهذا المرض، ولكن هذه الجلطة يمكن أن تصل إلى المخ مع النزيف وتعلق في المخ، وهذا هو السبب وراء ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى مرضى السكري.

4. ارتفاع ضغط الدم

بسبب ارتفاع ضغط الدم، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير، كما يصبح المريض أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم قد يصابون بمشاكل تتعلق بجلطات الدم، والتي يجب عليهم الاهتمام بها بشكل خاص.

