استشارى مخ وأعصاب: 40% من جلطات المخ سببها أمراض القلب

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مجدى خلف استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى المطرية التعليمى، إن هناك علاقة بين جلطات المخ و أمراض القلب ، وخاصة سرعة ضربات القلب غير المنتظمة، موضحا، أن العلاقة بين القلب والمخ مهمة جدا حيث أن أكثر من 40 % من جلطات المخ يكون سببها أمراض القلب، سواء بسبب وجود مشكلة بالقلب أو أن تظهر مشكلته مع بداية جلطات المخ وخاصة عندما لا يشعر المريض بوجود ذبذبة أذينية.

وقال، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للأوعية الدموية والمخية المنعقد حاليا بالقاهرة، برئاسة الدكتور باسم ظريف استشارى القلب بمعهد القلب القومى، إن المخ يستهلك 20% من الدم الخارج من القلب أى 20% من ضخ القلب يصل إلى المخ لأن المخ هو مايسترو الجسم كله وهذا يبين أهمية العلاقة بين القلب والمخ.

وأضاف، أن مشاكل الدورة الدموية تحدث نتيجة عامل من 3 عوامل وهم: أولها أن يكون سريان الدم ضعيف أو أن يكون جدار الشريان ضيق، أو أن تكون المضخة التى تضخ الدم ضعيفة، وهذه المجموعة من العوامل تشكل أهمية بالنسبة للمخ ووظائفه .

وأكد، إن وجود أى عامل خطر يجب أن يأخذها الشخص بجدية، موضحا، إن عوامل الخطر يجب علاجها مثل السكر والضغط والدهون، وأى مشاكل فى القلب والأوعية الدموية والتدخين وطبيعة نمط الحياة الذى لا يعتمد على الحركة والضغوط والتوتر كلها عوامل تمثل عوامل خطورة لأنها تظهر على شكل جلطات بالمخ .

وأوضح، انه من المهم ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحى وتغيير نمط الحياة، موضحا، إنه يجب على مرضى الذبذبة الأذينية تناول أدوية السيولة لمنع حدوث جلطات بالمخ أو القلب.