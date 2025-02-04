17 محافظة تشارك غدا فى معرض أيادى مصر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، غدا الأربعاء، فعاليات معرض "أيادي مصر"، والتي تستمر يومي 5، 6 فبراير الجاري، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بمشاركة 17 محافظة، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين، بحضور اللواء علاء عبد المعطي، محافظة كفر الشيخ.

وسيتم عرض المنتجات التراثية واليدوية والحرفية، دعمًا لأصحاب الصناعات الحرفية وتشجيع تسويق منتجاتهم، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بمشاركة 50 عارضًا من منتجات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً جميع أبناء المحافظة لزيارة المعرض والذي يقام بالتزامن مع إجازة نصف العام، والدخول لحديقة صنعاء مجاناً خلال أيام المعرض.