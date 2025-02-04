محافظ المنيا يفتتح معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة

فريق المحافظات

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، معرض “أيادي مصر”، على كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، بالتعاون بين وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية ووحدة “مشروعك” للتنمية المجتمعية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بهدف دعم وتسويق المشروعات الحرفية والتجارية.

أكد المحافظ على أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها قرى ومدن المحافظات وتعمل على إقامة المعارض لهم داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى تشجيع أصحاب المهن والحرف التراثية نظراً لقيمتها الثقافية التي تعكس الهوية المصرية وتراثها الحضاري.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة حيث يشمل مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية، السلع الغذائية، والمنتجات التجارية المختلفة، وأشاد المحافظ بجوده المنتجات المعروضة وأكد على أن الحرف اليدوية تُعد وسيلة فعالة لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الخامات المتاحة وإعادة تدوير المواد الخام، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، مؤكداً استمرار تقديم الدعم اللازم لأصحاب هذه المهن لضمان استمراريتها وضرورة الاهتمام بالجودة حتى يتحقق الهدف المطلوب بالتصدير وفتح أسواق خارجيه لتسويق تلك المنتجات.



كما كلف اللواء " كدواني "،رئيس مركز ومدينة المنيا بدراسة فتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية، وعبر العارضين عن سعادتهم للدعم اللامتناهي الذي يقدمه محافظ المنيا لهم .



من جانبها أوضحت شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، ان المعرض يضم مجموعة متميزة من الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها عروس الصعيد مثل( الكليم اليدوي والاكسسوارات والمشغولات والسجاد اليدوي)، مما يعكس أصالة التراث المصري ويجسد الطاقات الإبداعية المتفردة، كما يضم المعرض عدد من السلع الغذائية المدعمة من محافظ المنيا، واضافت ان "أيادي مصر" تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت.



جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، شيماء نعمان منسق وحدة أيادي مصر بالمنيا، وليد أحمد كامل مدير التنمية المجتمعية والبشرية مشروعك .

