وزير العدل الصومالي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر

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أكد وزير الدولة للعدل والشئون القضائية الصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات القانونية والعدلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء في تصريح لوزير الدولة للعدل والشئون القضائية الصومالي عقب لقاءات مهمة بين وفد رفيع المستوى من وزارة العدل المصرية ومسؤولين صوماليين لتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الإعلان السياسي المشترك الذي تم الاتفاق عليه سابقًا، بهدف دعم تطوير منظومة العدالة في الصومال.

وقال الوزير الصومالي إن "هذه اللقاءات تأتي استكمالًا للمباحثات التي جرت خلال زيارته إلى القاهرة في نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب القضائي وتحديث القوانين لرفع كفاءة المؤسسات العدلية الصومالية".

من جانبه، أكد الوفد المصري الالتزام بمواصلة دعم قطاع العدالة في الصومال، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والكوادر العدلية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية القضائية والتأكيد على أهمية تعميق العلاقات العدلية بين البلدين؛ لتعزيز سيادة القانون وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع القضائي، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.