اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد داعش فى الصومال

السبت، 01 فبراير 2025 08:57 م
الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد داعش فى الصومال بيت هجسيث
أ ش أ

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هجسيث، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية منسقة ضد عناصر تنظيم داعش فى جبال جوليس بالصومال، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب وبالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.


وأكد هِغْسِيث أن الضربات، التى نفذتها قيادة القوات الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم)، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، دون وقوع أى إصابات بين المدنيين، وفقًا للتقييمات الأولية.


وأوضح أن هذه العملية تأتى فى إطار جهود الولايات المتحدة لإضعاف قدرات داعش على التخطيط لهجمات إرهابية تهدد الأمريكيين وشركاءهم، مشددًا على أن بلاده ستواصل ملاحقة الجماعات الإرهابية.







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بيت هجسيث

أمريكا

الدفاع الأمريكية

الصومال






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